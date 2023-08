Ergebnis des Stadtradelns liegt vor Neuss radelt etwa elf Mal um die Erde

Der Stadtradeln-Star weiter: „Aber auch die Vorteile für meine Gesundheit sowie die Umwelt sind mir wichtig. Es gibt mir immer ein gutes Gefühl, Wege ohne CO 2 -Emissionen zurücklegen zu können“. Gemeinsam konnten die Teilnehmer in diesem Jahr 73.338 Kilogramm CO 2 -Emissionen vermeiden und so auch einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. „Stadtradeln“ ist eine Kampagne des Netzwerks „Klima-Bündnis“. An dem Wettbewerb können Städte, Gemeinden, Landkreise sowie Regionen und ihre Einwohner in ganz Deutschland teilnehmen.