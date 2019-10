Auseinandersetzung nach Salut-Jubel : Kreisliga-Spiel zwischen Türken und Kurden in Neuss abgebrochen

Neuss Ein Fußballspiel zwischen einem kurdischen und einem türkischen Team in Neuss ist am Donnerstag abgebrochen worden. Ein türkischer Spieler soll nach einem Tor salutiert haben. Die Polizei war im Großeinsatz vor Ort.

In den vergangenen Tagen war es bereits in anderen Städten in Nordrhein-Westfalen zu Auseinandersetzungen zwischen Türken und Kurden gekommen. Bei einer Demonstration von Kurden gegen die türkische Militäroffensive in Syrien war es am Montagabend in Herne zu Ausschreitungen gekommen. Fünf Menschen waren verletzt worden. In einem türkischen Café waren zudem Schaufensterscheiben und Mobiliar zerstört worden. Es soll zunächst Provokationen von Türken aus dem Café gegeben haben, anschließend sei es zu den Angriffen gekommen.