Wohnungen in Neuss-Erfttal Neue Hoffnung im Schimmel-Streit?

Um 17.30 Uhr wurde es emotional. Mit erhobener Stimme und unter dem zustimmenden Nicken ihrer Sitznachbarn in den hintereren Reihen machte Elke Völkel ihrem Ärger Luft. „Schon Ende 2021 haben wir auf die Probleme hingewiesen, immer wieder Kontakt aufgenommen – passiert ist aber nichts“, kritisierte die Anwohnerin von der Harffer Straße. Sie und weitere Nachbarn, die in den Wohnungen von Hausnummer 109 bis 115 leben, hatten sich bereits Ende vergangenen Jahres mit Kostenpflichtiger Inhalt einem Hilferuf an unsere Redaktion gewandt. Als Grund wurden unter anderem feuchte Wände, Schimmelbefall in manchen Wohnungen, aber auch weitere Mängel wie undichte Balkontüren und lockere Gehwegplatten genannt. Elke Völkel und weitere Anwohner nahmen am Dienstagabend an der Bezirksausschuss-Sitzung im Bürgerhaus Erfttal teil, wo das Thema auf der Tagesordnung stand – und erhielten Rederecht.