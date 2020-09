Überfall in Neuss-Erfttal : Bewaffneter Kioskräuber flüchtet ohne Beute

Die Fahndung nach dem Mann blieb bislang ohne Erfolg (Symbolbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Neuss Ein bewaffneter Mann ist nach einem Raubüberfall auf einen Kiosk in Neuss geflohen. Er zog am Abend in Erfttal eine Pistole und verlangte Geld von einer Angestellten. Die Polizei Neuss sucht nach Zeugen.

Gegen 21.30 war die Neusser Polizei über den versuchten Raubüberfall auf einen Kiosk im Erfttal informiert worden. Ein Mann war kurz zuvor an dem Kiosk an der Harffer Straße aufgetaucht, hatte eine Pistole gezogen und die Angestellte aufgefordert, das Geld herauszugeben.

Die Angestellte brachte sich der Polizei zuzfolge in den hinteren Räumlichkeiten des Kiosks in Sicherheit, ohne auf die Forderungen des Täters einzugehen. Der Räuber ließ darauhfin von seinem Vorhaben ab und flüchtete ohne Beute in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung, an der sich mehrere Streifenwagen beteiligten, verlief erfolglos.

Der Polizei zufolge hatte der Täter auffällig lange Beine, er trug eine dunkle Kappe und ein blaues Halstuch als Maskierung. Wer Hinweise auf den Mann geben kann oder zur Tatzeit im Umfeld des Kiosk verdächtige Beobachtungen gemacht ha,t wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Neuss unter der Rufnummer 02131-3000 in Verbindung zu setzen.

(juju/dpa)