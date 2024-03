Notfallmaßnahme in Neusser Innenstadt Erftstraße nach Kanaleinbruch bis Mai gesperrt

Autofahrer müssen sich voraussichtlich bis Mitte Mai auf Verkehrsbehinderungen am westlichen Rand der Innenstadt einstellen, denn die Erftstraße bleibt vorerst für den Durchgangsverkehr gesperrt. Grund dafür sind Kanalarbeiten im Einmündungsbereich der Liedmannstraße, die eine Vollsperrung nötig machen. Die wurde am Mittwoch eingerichtet und hat viele Autofahrer kalt erwischt. Es wurde gestaut, gehupt, rangiert, gerätselt. Und mancher Autofahrer machte seinem Unverständnis gegenüber der NGZ Luft, dass an der zehn Meter breiten und 30 Meter langen Baugrube, die dieses Durcheinander erzeugte, nur ein einziger Arbeiter erkennbar am Werk war.