Vortrag in Neuss : Erft, Obererft und Nordkanal im Wandel der Zeit

Neuss Die Heimatfreunde Neuss und der Förderverein Historischer Nordkanal haben jetzt zu zwei Vorträgen ins Romaneum eingeladen. Themen waren „Erft, Obererft und Nordkanal im Wandel der Zeit“ sowie „Neuss an den Flüssen“.

Kaster begann seinen Vortrag mit einem ambitionierten Vergleich von Neuss und anderen internationalen Flussstädten: „London an der Themse, New York am Hudson River, Berlin an der Spree, Hamburg an der Elbe, Prag an der Moldau und so auch in aller Bescheidenheit Neuss am Rhein.“ Nach einem kurzen Ausflug in das Neuss der Römerzeit – „Novesia“ – und dessen strategisch günstiger Lage am Rhein, ging es über das Hochwasser in den 1920er Jahren zum heutigen Neuss und seinen einzelnen Gewässern. So habe die Stadt Fließgewässer mit einer Länge von rund 42 Kilometern, berichtete Kaster. Diese verteilen sich auf die Erft, die Obererft, den Rhein, den Gillbach, den Norfbach, den Nordkanal, den Erftmühlengraben und das Hafenbecken I.