Evangelische Kirchengemeinden in Neuss : Erfolgreicher Start für Gottesdienst per Online-Stream

Erfolgreicher Start für Gottesdienst per Online-Stream

Evangelische Kirchengemeinden in Neuss

Neuss (jasi) Sebastian Appelfeller, Vorsitzender des Verbands der Evangelischen Kirchengemeinden in Neuss, nutzt die aktuelle Situation, um neue Wege zu beschreiten. Um trotz des Versammlungsverbots weiterhin einen Gottesdienst anbieten zu können, machte er sich die Digitalisierung zu Nutze und stellte am Sonntag seinen ersten Online-Gottesdienst ins Netz.

„Die Resonanz ist überwältigend“, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Aufzeichnungen fanden am Samstagmittag – zusammen mit Pfarrerin Anna Berkholz und Kantor Peer-Konstantin Schober – in der evangelischen Kreuzkirche in Gnadental statt. Appelfeller kümmerte sich unter anderem selbst um Ton, Schnitt und Upload. Rund zwölf Stunden habe die Produktion insgesamt gedauert.