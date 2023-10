Für Neusser Kinder und Jugendliche Erfolgreiche Premiere für Charity-Event „4 the Kidz“

Am Freitagabend luden Marc Michael und Patrick Schuppan vom Club The Hidden, sowie Moderator und Organisator Michael Holm zur ersten Charity-Party für Kinder in Not unter dem Motto ,,4 the Kidz“ in den Neusser Club ein. Das Format löst die „Neusser Lichtblicke Show“ ab, die in den vergangen 16 Jahren zu Gunsten der Kinder stattgefunden hat. Viele Besucher folgten der Einladung und sorgten für einen vollen Club am Abend. „Wir haben den Eintritt zur Veranstaltung bewusst frei gelassen. Wir wünschen uns, dass die Gäste das Geld für die Kinder spenden, statt es in die Karten zu investieren“, so die Veranstalter. „Alle Spenden kommen zu 100 Prozent an“. 4080 Euro an Spenden kamen am Freitag zusammen.