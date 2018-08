Neuss: Erfolgreiche Zwischenbilanz für „Sport im Park“

Neuss Seit sechs Wochen läuft das kostenlose Sport- und Bewegungsangebot „Sport im Park“. Die 14 Sportangeboten pro Woche nutzten bisher über 3300 Teilnehmer. Das teilte die Stadt jetzt mit.

Den größten Zulauf hatten Yoga, Qigong, Zumba Gold und Pilates sowie das Wassersportangebot mit Stand-Up-Paddling, Kajak- und Kanadierfahren zu verzeichnen. Bei diesen Sportarten fanden im Schnitt rund 60 Neusser pro Veranstaltung Spaß an der Bewegung. Auch die Beteiligung an den Angeboten Fit-Mix, XCO-Walking, dem allgemeinen Fitnesstraining und dem allgemeinen Gesundheitssport mit durchschnittlich 20 bis 25 Teilnehmern erfreut die Veranstalter.

Bei den Extremtemperaturen weist das Sportamt darauf hin, dass sich jeder mit ausreichend Getränken versorgen sollte. Alle Trainings werden selbstverständlich den hohen Temperaturen angepasst und Leistungsdruck ist in diesem Programm nicht vorgesehen.

Freizeitangebot in Neuss

Eine Anmeldung oder Mitgliedschaft ist nicht erforderlich und ein Einstieg ist jederzeit möglich. Es gibt keine Altersbeschränkungen, Kinder unter 14 Jahren sollten jedoch in Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, die Angebote richten sich ebenso an Untrainierte wie Sportliche. Ziel des Projektes ist es, die Freude an der Bewegung zu vermitteln und zum Sporttreiben zu motivieren.