Pferdesport-Festival in Neuss : Equitana Open Air wird wegen Corona zum Digital-Event

Neuss Die Veranstaltung, die rund 50.000 Besucher nach Neuss lockt, fällt wegen Corona aus. Dafür gibt’s dann in diesem Jahr eine Online-Premiere.

Es gibt – mal abgesehen vom Schützenfest – nicht viele Veranstaltungen, die so viele Besucher nach Neuss locken. Rund 50.000 Gäste hätten die Veranstalter in diesem Jahr bei der „Equitana Open Air“ im Rennbahnpark erwartet. Doch Corona machte dem einen Strich durch die Rechnung: Erst wurde die Veranstaltung, die eigentlich vom 11. bis 14. Juni hätte stattfinden sollen, in den Spätsommer verlegt. Und jetzt ist klar: Das Event für Pferde-Fans wird es in diesem Jahr zwar geben, aber ausschließlich digital. Unter dem Titel EOA@home feiert das Breitensport-Festival vom 7. bis 9. August nun seine Premiere als Online-Event.

Der Zugang zur EOA@home ist kostenpflichtig. Mit dem „Zahle-was-Du-willst-Festivalticket“ können Pferdefreunde ab einem Euro dabei sein. Wer seine volle Unterstützung geben möchte, kann ein Ticket für 19 Euro buchen und erhält damit automatisch ein Freiticket für die Equitana in den Essener Messehallen vom 13. bis 21. März 2021. Die Equitana Open Air findet alle zwei Jahre in Neuss statt. Dazu wird auf dem Rennbahngelände eine große Zeltstadt aufgebaut, die Besucher reisten zuletzt sogar aus Australien an. Bei der vergangenen Open-Air-Auflage in der Quirinus-Stadt gab es rund 200 Prüfungen, Lehrstunden und Shownummer zu bestaunen, insgesamt gingen rund 1000 Turnier- und Freizeitreiter an den Start. Geboten wurden unter anderem Wettbewerbe und Qualifikationen für Dressur-, Spring- und Westernreiter.