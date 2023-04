Epson Deutschland kommt nach Neuss Neuzugang fürs ehemalige Pierburg-Gelände

Epson Deutschland kommt nach Neuss, das teilte der Projektentwickler am Montag mit. In unmittelbarer Nähe seines zukünftigen Headquarters in Düsseldorf-Heerdt, das ebenfalls durch die „Bema“ entwickelt wurde, wird das Technologieunternehmen in Neuss seinen Kunden Neuentwicklungen von Drucksystemen, Robotern und Projektoren präsentieren sowie Test- und Schulungsmöglichkeiten einrichten.