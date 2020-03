„Entwürdigende“ Aussagen über Pflegekräfte : Neusser Krankenhauschef vorübergehend von Aufgaben entbunden

Für die Initiative „Düsseldorf hält zusammen“ interviewten Andre Scheidt (r.) und Martin Wilms (l.) über eine Stunde lang Nicolas Krämer. Einige Äußerungen des Geschäftsführer des Rheinland-Klinikums Neuss sorgten für helle Empörung. Foto: Screenshot: Facebook

Neuss Nicolas Krämer kämpft um seinen Job als Geschäftsführer des Rheinland-Klinikums. Auslöser ist ein Interview, in dem er sich unter anderem über Pflegekräfte äußert. Das Netz kritisiert seine Aussage als antiquiert, chauvinistisch und als „Schlag ins Gesicht“.

Um den muss er bangen, weil er sich vergangenen Freitag in einem Interview auf Youtube, das er der Initiative „Düsseldorf hält zusammen“ gegeben hat, in einer Weise über Frauen in Pflegeberufen geäußert hat, die die CDU-Fraktionsvorsitzende Helga Koenemann entwürdigend nennt. Am Nachmittag wurde er vorübergehend von seinen Aufgaben entbunden.

Nachdem Krämers Äußerungen in den sozialen Medien und Netzwerken vielfach kritisch kommentiert und auch zum Tagesgespräch auf allen Stationen an den vier Krankenhausstandorten geworden waren, reagierte der Geschäftsführer am Mittwoch mit einer Entschuldigung im Netz und am Donnerstag mit einem handgeschriebenen, persönlichen Entschuldigungsschreiben, das er an jeden seiner 3800 Mitarbeiter richtete. Aber eine Entschuldigung reicht Koenemann und Elisabeth Heyers als Vorsitzende des Beteiligungsausschusses bei weitem nicht. Beide veröffentlichten fast zeitgleich mit Krämers Entschuldigung ein Statement, in dem sie von den entscheidenden Aufsichtsgremien – gemeint sind Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung – Konsequenzen gegenüber Krämer ordern. Diese Reaktion, sagt Koenemann, „muss deutlich ausfallen.“ Am Nachmittag war es dann soweit.

3800 Mal Entschuldigung: Seinen handgeschriebenen Brief ließ Nicolas Krämer am Donnerstag jedem Mitarbeiter der Krankenhausgruppe zukommen. Foto: NGZ

Über eine Stunde lang hatte sich Krämer in dem Live-Interview dazu geäußert, wie sich das Rheinland-Klinikum in der Corona-Krise aufstellt, wie viele Betten für Corona-Patienten frei gehalten werden und dass die Kapazitäten auf den Intensivstationen verdoppelt wurden. Dafür gab es viel Lob in den Kommentarspalten. Doch zwei Äußerungen lösten nur Empörung aus: Krämers Satz „Vielleicht träumt die eine oder andere Krankenschwester ja davon, einen Chefarzt kennenzulernen“ wurde im Netz als antiquiert, chauvinistisch und als „Schlag ins Gesicht“ kritisiert.

Auch sein Versuch im Interview mit dem, wie er sagt, Gerücht Schluss machen zu wollen, dass Krankenpflege „per se schlecht bezahlt ist“, ging nach hinten los. Die von Krämer angeführten 55- bis 70.000 Euro Jahresgehalt, die in der Stations- beziehungsweise Pflegedienstleistung und damit an der Spitze der Gehaltspyramide erreicht werden könnten, wurden als „Mondscheingehälter“ tituliert. „Wer behauptet, eine Schwester verdiene nicht schlecht und dabei eine Stationsleitung mit vielen Diensten anführt, hat ja wohl den Knall nicht gehört“, kommentiert zum Beispiel Michaela Robben auf Facebook. Krämers Ergänzung, dass jemand, der sich für diesen Beruf entscheide, kein Einkommensmillionär werden wolle, machte die Sache nicht besser. Seine Hinweise, dass gerade die Menschen in Pflegeberufen Respekt und Anerkennung verdienen und die Corona-Krise vielleicht der richtige Zeitpunkt sei, um über bessere Tarife zu sprechen, verbesserten den Gesamteindruck nicht. Auch der SPD-Parteivorsitzende Sascha Karbowiak nennt Krämers Äußerungen „unangemessen und falsch“.

Verschärfend kommt aus Sicht der Politik hinzu, dass am gleichen Tag, an dem Krämer im Interview die genannten Krankenhausgehälter als „nicht schlecht“ bezeichnete, die Poiltik über seinen Wunsch diskutierte, den noch bis 2022 laufenden Geschäftsführer-Vertrag vorzeitig zu verlängern – zu verbesserten Konditionen. Wilfried Jacobs als Aufsichtsratsvorsitzender des Rheinland-Klinikums hatte die geheim tagenden Vorsitzenden der Neusser Ratsfraktionen damit konfrontiert. Als Zahlen genannt wurden, so berichten Teilnehmer, „war erst mal Irritation im Saal“. Nicht die Tatsache, dass der Geschäftsführer schon jetzt mehr als das Viereinhalbfache einer Stationsleitung erhält, löste diese Irritation aus. Das, so heißt es, gelte als branchenüblich. Es waren die üppigen Pensionsregelungen, die als „aus der Art geschlagen“ bezeichnet wurden. „Ein Wahnsinnsvertrag“ nannte ihn ein Teilnehmer schon jetzt, andere nannten die neuen Forderungen eine „bodenloser Unverschämtheit“. Dem Wunsch auf Vertragsverlängerung wurde nicht entsprochen, auch weil keine Dringlichkeit erkannt werden konnte. Stattdessen wird nun eine Untersuchung der Frage gefordert, „wer damals bei den Verhandlungen geschlafen hat“.

Dafür, dass er seinerzeit gut verhandelt habe, will sich der promovierte Kaufmann Krämer nicht entschuldigen. Wohl aber für einige seiner Äußerungen, die er als unbedacht und ungeschickt mit dem Ausdruck des Bedauerns zurück nimmt. „Das entspricht nicht meiner Gesinnung“, sagt Krämer, der in seinem Entschuldigungsschreiben von einem „schweren Fehler“ spricht.