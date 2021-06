Politik setzte neue Standards in Neuss : Klare Regeln für Grundstückverkäufe im Gewerbe

Gewerbe-Grundstücke sind in Neuss rar gesät. Darum will die Politik die Interessenten „auf Herz und Nieren“ prüfen. Foto: dpa/Felix Kästle

Neuss Die Stadt entwickelt auf Drängen der Politik einen Kriterienkatalog für Interessenten von Gewerbegrundstücken. Nun sollen unter anderem auch Klima- und Umweltschutz sowie der Innovationsgrad des Unternehmens eine Rolle spielen. Doch das ist noch nicht alles.

„Für mich war immer die Gewerbesteuer das entscheidende Kriterium“, betont Kämmerer und Liegenschaftsdezernent Frank Gensler. Das ist in dem Kriterienentwurf, den Galland am Dienstag im Wirtschaftsausschuss vorstellte, auch immer noch eine wichtige Stellschraube. Aber nicht mehr die einzige. Mindestens gleichrangig wird nach der Zahl der Arbeitsplätze in Relation zur Grundstücksgröße gefragt. Beide Kriterien zusammen genommen sollen bei der abschließenden Gewichtung die Entscheidung zu 50 Prozent begründen. Die andere Hälfte wird – zu unterschiedlichen Anteilen – an Aussagen zu Klima- und Umweltschutz, dem Innovationsgrad des Unternehmens oder dessen Nutzungs- und Verkehrskonzept fest gemacht.