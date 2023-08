Wegen kurzer Öffnungszeiten Erste Enttäuschung über neue Anlaufstelle in Neuss

Lange hat es nicht gedauert, bis die ersten kritischen Töne ein wenig Disharmonie in die demonstrative Gemeinschaftsaktion brachte. Ein paar Stunden nach Kostenpflichtiger Inhalt Unterzeichnung der neuen Ordnungspartnerschaft zwischen Polizei und Kommunalem Service- und Ordnungsdienst (KSOD) wurden im Hauptausschuss Spuren leichter Enttäuschung deutlich. „Es ist nicht ganz das, was wir uns vorgestellt haben, wir wollten eine echte Bahnhofswache mit Nachtbesetzung“, sagte zum Beispiel Heinrich Thiel (SPD), sprach jedoch gleichzeitig von einem „Schritt in die richtige Richtung“.