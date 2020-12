Format bleibt im Hinterkopf : Enttäuschung über Absage der Treckergottesdienste in Neuss

Rosellen Das Konzept für die „Treckergottesdienste“ an Heiligabend stand, jetzt ist die Enttäuschung über die Absage nach der wochenlangen Vorbereitung groß. Die Idee, die Kirche so zu den Menschen zu bringen, wird aber weiter verfolgt.

Das Kölner Generalvikariat hatte noch am Dienstag erklärt, dass Präsenzgottesdienste möglich bleiben. „Alle Bemühungen der letzten Monate haben das Ziel, die Gesundheit der Gläubigen zu schützen und ihnen gleichzeitig die Mitfeier von öffentlichen Gottesdiensten zu ermöglichen. Dafür wurden Hygienekonzepte entwickelt, die diesen Schutz gewährleisten können“, formulierte es Generalvikar Markus Hofmann. Aber das Pastoralteam für Neuss-Süd folgte zumindest in Sachen „Open-Air-Gottesdienste“ lieber den Anregungen und Bedenken, die Ordnungsdezernent Holger Lachmann noch am Dienstag in einem Telefonat mit Kaplan Lambertz wiederholt habe. Auf den Kirmesplätzen Abstand untereinander zu halten, sei ja möglich, sagt der Kaplan. Das Problem aber seien die Wege vor und nach den Feiern.