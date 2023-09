Erkältungswelle in Neuss Droht ein weiterer Medikamentenmangel?

Obwohl die Temperaturen es noch nicht erahnen lassen, hat der Herbst schon längst begonnen. Die kalte Jahreszeit erfüllt den Bund der Kinderärzte jedoch mit Sorge. Denn mit Blick in die Arzneischränke fürchten sie einen erneuten Lieferengpass im Herbst und Winter. Schon jetzt steigen die Erkältungszahlen an: Das Robert-Koch-Institut verzeichnete im aktuellen Grippe-Wochenbericht einen Anstieg akuter Atemwegserkrankungen (ARE) in der Bevölkerung. Ende August lag die ARE-Rate bei 4,6 Prozent. Vor allem bei den Kindern unter vier Jahren und den Erwachsenen ab 35 Jahren ist die Zahl gestiegen. Auch in Neuss blicken Apotheker und Ärzte mit gemischten Gefühlen auf die kommenden Monate.