Konzerte und Kurse in Neuss Endspurt zum Musikschuljahresende

Auch ansonsten hat sich in der Musikschule einiges getan: Ab sofort ist es so etwa möglich, sich auch online, auf der Website der Musikschule Neuss, für den Unterricht oder einzelne Kursangebot anzumelden. Auch gibt es noch Plätze in der musikalischen Früherziehung „Musikforscher.“ Im August beginnen die neun Kurse, in denen Kinder zwischen vier und sechs Jahren spielerisch die Welt der Musik erkunden, in dem sie gemeinsam singen, Musik hören, tanzen oder mit Instrumenten musizieren. Im Laufe des Jahres sollen sie nicht nur ihr Gehör schulen, sondern auch lernen, die ersten Rhythmen zu notieren. Auch kann der Kursus dazu dienen, die Kinder auf das Erlernen eines Instrumentes vorzubereiten. Der Unterricht findet im Romaneum sowie in verschiedenen Stadtteilen und einigen Kitas in Neuss statt. Anmeldung unter: https://anmeldung.amadee-cloud.de/neuss/. Weitere Informationen gibt es telefonisch werktags von 8 bis 12 Uhr unter 02131/904043.