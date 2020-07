Skulptur-Transport in Neuss : „Endlosschleife“ ist an ihrem neuen Platz

Die Neuhaus-Skulptur „Endlosschleife" steht jetzt im Stadtgarten. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss „Die Endlosschleife“ von Josef Neuhaus wurde von ihrem alten Standort am Höffner-Möbelhaus in den Stadtgarten transportiert. Dort steht sie nun in Nachbarschaft des Clemens-Sels-Museum und des „Würfels“ von Neuhaus.

Es ist geschafft! Zumindest ist die „Endlosschleife“ von Josef Neuhaus nach vielen Jahren des Ringens um die Finanzierung an ihrem neuen Platz im Stadtgarten angekommen. 3,5 Tonnen wiegt die Skulptur, die den Arbeitern viel abverlangt hat.

Allerdings sind diese den Umgang mit Kunstwerken gewohnt, und so wurde die „Endlosschleife“ am alten Standort erstmal stabilisiert, bevor sie mit einem Kran abgebaut und im Stadtgarten, in Sichtweite des Clemens-Sels-Museum und des „Würfels“ von Neuhaus, wieder installiert wurde.

Noch ist das Kunstwerk gewissermaßen eingezäunt, denn bevor es zur offiziellen Übergabe kommt, müssen noch diverse Feinarbeiten erfolgen. Dabei geht es nicht allein um Verschönerungen, sondern auch um Arbeiten, die der Sicherheit des Kunstwerks und der Besucher dienen. Schon am kommenden Sonntag nimmt übrigens das Clemens-Sels-Museum die Neuhaus-Arbeit in unmittelbarer Nachbarschaft zum Anlass, zu einem Spaziergang mit der Kunstvermittlerin Celia-Maria Schmidt einzuladen. Der Titel „Endlosschleife, Würfel und mehr. Ein Stadtspaziergang zur Skulptur im öffentlichen Raum“ (16 bis 16.30 Uhr).

Der neue Standort hätte dem Künstler Josef Neuhaus (1923-1999) übrigens gut gefallen. Er hatte ohnehin den Stadtgarten vorgeschlagen, war aber damit an den Vorstellungen des damaligen Sponsors gescheitert.

Rund 60.000 Euro hat die Versetzung gekostet. Schon die sogenannte Kommission Kunst hatte sie gefordert, nachdem der Werbepylon von Höffner der „Schleife“ jede Wirkung genommen hatte. Allein die Finanzierung hat gedauert, den größten Teil hat der Verein „Neuss Kultur“ übernommen. Der Rest muss über den Etat der Kultur beigesteuert werden.

