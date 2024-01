Landestheater in Neuss „Emilia Galotti“: Das RLT zeigt, wie es geht

Emilia Galotti? Das ist doch der Stoff von Gotthold Ephraim Lessing, mit dem Generationen von Schülern gequält worden sind? Zumindest haben die meisten es so empfunden. Allerdings haben sie nie die Darstellung des Stoffs in der „WhiteBoxX“ gesehen. Sonst würde wohl niemand an „gequält“ auch nur denken.