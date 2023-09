Vor der Görresschule in Neuss Lösung für das Elterntaxi-Problem?

Zeichnet sich eine Lösung für ein seit Jahren bestehendes Problem ab? Vor der Görresschule am Konrad-Adenauer-Ring findet vor Schulbeginn stets intensiver Elterntaxi-Verkehr statt – vor allem im Bereich der Haltebucht und in der Einmündung zum Wohngebiet Simonsweg. Die ehemalige Busbucht, in der gehalten werden darf, ist schnell vollständig belegt. „Dies liegt vor allem daran, dass die Eltern ihre Kinder oftmals zum Schuleingang begleiten, wodurch eine hohe Verweildauer der parkenden Pkw resultiert“, heißt es seitens der Stadt. Bei vollbelegter Bucht werde dann teilweise halb auf dem Gehweg, dem anliegenden Radweg oder im unmittelbaren Einmündungsbereich des Simonsweges geparkt. Das Ergebnis: Gefährdungen für den Fuß- und Radverkehr – insbesondere dem Schülerverkehr. Auch Beeinträchtigungen für den fließenden Verkehr auf dem Konrad-Adenauer-Ring werden regelmäßig beobachtet.