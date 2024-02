Schulanmelde-Verfahren in Neuss Elternprotest erzwingt mehr Platz an Gymnasien

30 Familien glücklich gemacht, sich dafür aber Ärger mit den Leitern aller fünf Gesamtschulen eingehandelt: Das ist die persönliche Bilanz von Bürgermeister Reiner Breuer, der sich bei der Bezirksregierung erfolgreich für eine Erweiterung des Gymnasiums Norf um eine siebte Eingangsklasse stark gemacht hat. So kommen 30 Kinder doch noch zu einem Platz an ihrer Wunsch-Schulform, die beim Losverfahren ausgesiebt worden waren. „Eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, die wir zu heilen versuchen“, begründet Breuer sein Engagement in diesem Fall.