Kinderbetreuung in Neuss : Eltern fordern mehr OGS-Plätze

Janett Heller ist Vorsitzende des Jugendamtselternbeirats. Foto: Andreas Buchbauer

Holzheim 80 Kinder werden 2023 an der Martinus-Grundschule eingeschult, doch nur 25 OGS-Plätze frei. Eine Unterschriftensammlung in Holzheim soll Druck im Rathaus machen.

Janett Heller schlägt Alarm. „Zum neuen Schuljahr werden an der Martinus-Grundschule in Holzheim über 80 Kinder neu eingeschult. Zugleich werden aber nur 25 OGS-Plätze frei“, sagt die Vorsitzende des Jugendamtselternbeirats (JAEB). Im JAEB sind Eltern von Kindern, die eine Kita in Neuss besuchen, organisiert. Unter den Holzheimern gibt es laut Heller derzeit große Sorgen, sogar von „Panik“ spricht die Eltern-Vertreterin. „Wer voll berufstätig ist, braucht eine verlässliche Kinderbetreuung und Planungssicherheit“, betont sie. „Familien ohne Kinderbetreuung stehen vor dem Problem, Stunden zu reduzieren oder gar Jobs kündigen zu müssen.“ Das stelle viele vor existenzielle Fragen – und von der Stadt fühlten sich diese dabei im Stich gelassen.

Mit einer Unterschriftenaktion soll nun auf die Problematik aufmerksam gemacht werden. Das Ziel der Eltern: sich Gehör verschaffen. Gefordert wird, dass die Holzheimer Grundschule nicht nur so erweitert wird, dass alle Kinder aus dem Ort dort aufgenommen werden können. Parallel dazu soll auch die OGS ausgebaut werden. Denn das Problem werde auch in den kommenden Jahren bestehen bleiben. Spätestens ab 2026, so die Forderung der Eltern, soll die OGS an der Martinus-Grundschule so aufgestellt sein, dass dort alle Schulkinder adäquat untergebracht werden sollen.

Mit der Unterschriftensammlung soll der Druck auf die Stadt erhöht werden. Anfragen zur bestehenden Problematik seien, so Heller, im Rathaus verpufft. „Daher machen wir jetzt die Unterschriftensammlung“, sagt sie. „Dabei sprechen wir alle Holzheimer an, sich zu beteiligen.“

Auf die Situation vor Ort in Holzheim geht die Stadt auch auf Anfrage unserer Redaktion nicht ein. Stattdessen gibt es eine allgemein gehaltene Erklärung aus dem Rathaus. „Die Stadt erweitert das Platzangebot bereits seit Jahren. Wenn sich aber herausstellt, dass der Bedarf an OGS-Plätzen an einer Schule nicht ausreicht, wird gemeinsam mit Schule und Träger geprüft, ob und in welchem Umfang gegebenenfalls zusätzliche Plätze eingerichtet werden können“, erklärt Pressereferentin Jana Josten. „Dies ist oftmals aber nicht nur eine räumliche Frage, sondern vor allem ein Problem fehlenden Personals. Es gibt einen eklatanten Mangel von Fachpersonal.“