Kulturamt Neuss : Elisabeth Mühlen malt das "Wir" des Mappenprojekts

Serie Neuss Eine Narzisse, einen Kastanientrieb und blühenden Nessel hat die Malerin Elisabeth Mühlen zu einem Bild komponiert. Sie vereint damit verschiedene Eigenschaften.

Seit mehr als 30 Jahren arbeitet die Künstlerin Elisabeth Mühlen als Dozentin an der Alten Post. „Ein Künstler ist nie für sich allein, weil es immer jemanden gibt, der es annimmt“, sagt sie und meint damit die eigene Arbeit als Malerin, auch wenn sie einst als Meisterschülerin beim Architektur-Künstler Erwin Heerich vor allem an der Bildhauerei interessiert war. Sie hat sich zwar der Malerei dann zugewendet, aber stellt auch klar, dass man die Bildhauerei, dieses „eine neue Welt bauen“, auch in ihren Bildern sehe. „Sie werden davon getragen“, sagt sie.

Als sie wegen einer Beteiligung am Mappenprojekt „Wir“ des Kulturamts angefragt wurde, sei es Frühjahr gewesen: „Ich habe also genommen, was in der Zeit blühte.“ Deswegen habe sie sofort an jene Pflanzen gedacht, die für das Frühjahr stehen. Ohnehin arbeite sie viel mit Blumenmotiven, sagt sie, sodass sie die Narzisse mit einem Kastanientrieb und Nesselblüten komponierte. Die Narzisse, die wie eine Trompete auf dem Bild von März/April kündet, meint sie, verbunden mit dem harten und wuchtigen Kastanientrieb und der zarten Nessel, die das ganze Jahr über blüht.

„Ihre unterschiedlichen Eigenschaften vereinen sich“, sagt sie, zu einem „Wir“ (so der Titel des Bildes) – wie auch beim Mappenprojekt in Corona-Zeiten. Zudem unterlegt sie es, die das Bild zudem mit einem Gedicht begleitet, mit religiöse Gedanken. „Es hat noch eine andere Ebene“, sagt sie nachdenklich und sieht in der Narzisse auch die Glocke, die Trompete, die das jüngste Gericht ankündigt. Ein bisschen wie eine Ikone, findet sie und bescheinigt ihrem Motiv ein „Überzeitlichkeit“.

Mühlens großes Interesse gilt allerdings auch der Digitalisierung. Sie habe sich auch in der Kunst als sehr wertvoll gezeigt (ein Beispiel dafür ist das Mappenprojekt) und wird nicht zuletzt auch von ihr stark unterstützt. Elisabeth Mühlen wurde 1959 in Willich geboren, ist in Krefeld aufgewachsen, lebt und arbeitet heute in Düsseldorf, wo sie auch studiert hat (an der Kunstakademie).