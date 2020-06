Alten- und Krankenpflegeschule in Neuss : Eine neue Zentrale für die Elisabeth-Akademie

Hans Reisdorf, Markus Richter; Jürgen Braun, Monika Huth und Paul Neuhäuser (v.l.) nahmen die neue Schule in Augenschein. Foto: Augustinus-Gruppe

Neuss Im Jahr 2005 entschieden sich die Träger mehrerer kirchlicher Krankenhäuser, ihre Nachwuchskräfte gemeinsam auszubilden. Sie gründeten die Elisabeth-Akademie, die jetzt im Hammfeld drei Ausbildungsstandorte zusammenführt.

Für die Ausbildung der Kranken- und Altenpfleger gibt es eine neue Adresse in Neuss: Hammfelddamm 7. Mitte des Monats wurden dort drei Standorte der Elisabeth-Akademie zusammengeführt, im Juli wird der Ausbildungsbetrieb starten. Denn diese Schule macht keine Ferien. Bevor der Alltag für 510 Auszubildende sowie etliche Teilnehmer an Fort- und Weiterbildungskursen beginnt, sahen sich die Vertreter der Gesellschafterversammlung am Freitag in den neuen Räumen um. Sie zeigten sich hochzufrieden mit dem Bau und den Möglichkeiten, die er eröffnet. „Das neue Schulgebäude ist ein Quantensprung, wir sind sehr froh, jetzt endlich hier zu sein“, so Schulleiterin Monika Huth.

Die Elisabeth-Akademie wurde 2005 mit dem Ziel etabliert, die Krankenpflegeausbildung für damals sieben Krankenhäuser in kirchlicher Trägerschaft zu bündeln und so zu verbessern. Seitdem ist die Einrichtung gewachsen und musste sich auch inhaltlich neu ausrichten. Dazu gab nicht zuletzt die Entscheidung des Gesetzgebers Anlass, ab 2020 die Kranken- und Altenpfleger gemeinsam auszubilden, um zwischen diesen verwandten Berufsbildern auch eine Durchlässigkeit zu schaffen, die nicht zuletzt einen Wechsel von der einen in die andere Sparte eröffnet. Eine Folge davon war, dass 2018 das Fachseminar für Altenpflege der Caritas, das zuletzt als „Hildegard Pautsch Bildungszentrum für Gesundheitsberufe“ firmierte, mit der Elisabeth-Akademie verschmolzen wurde. Neben der St.- Augustinus-Gruppe und dem Verbund Katholischer Kliniken in Düsseldorf wurde die Caritas so zum Mitgesellschafter.