Wie geht es nun weiter? : Eleonore Hillebrand gibt Leitung des Neusser Autorenkreises ab

Neuss Zum Dezember gibt Eleonore Hillebrand die Leitung des Neusser Autorenkreises ab. Fünf Jahre lang hat sie die Aufgabe übernommen, nun möchte sie sich ganz dem Schreiben widmen. Wie geht es mit dem Kreis weiter?

Vor fünf Jahren hat Eleonore Hillebrand die Leitung des Autorenkreises von ihrer Vorgängerin Angelika Pampus übernommen. Sie hat den Kreis 2011 gegründet, um einen Austausch zwischen den Schriftstellern in Neuss zu schaffen. Die Autoren besprachen ihre Texte oder stellten sie auf gemeinsamen Lesungen der Öffentlichkeit vor. Darüber hinaus gab es mehrere Gemeinschaftsprojekte: Erst im vergangenen Jahr ist so zum Beispiel eine Anthologie des Autorenkreises im Neusser Skript Verlag erschienen.

Rund 30 Autoren und die beiden Herausgeberinnen Eleonore Hillebrand und Maria Lange-Otte haben sich mit Texten beteiligt – entstanden ist der Sammelband „Neuss:literarisch“, der coronabedingt im September und damit rund ein Jahr später in der Stadtbibliothek Neuss vorgestellt wurde. „Die Rückmeldungen nach der Veranstaltung waren überwiegend positiv“, erzählt Hillebrand. „Einige Interessenten mussten sogar abgewiesen werden.“ Ein gelungener Abschluss für die Neusserin: Auch wenn sie sich aus dem Autorenkreis zurückzieht, wird sie weiter schreiben. So hat sie erst kürzlich ihren ersten Gedichtband „Auf Blättern“ veröffentlicht.

Lesung in Neuss : Autoren aus dem Rhein-Kreis Neuss stellen ihre Texte in einer Anthologie vor

Und an neuen Ideen mangelt es der Autorin nicht. Gerade schreibt sie Briefe an Alltagsgegenstände: An ihre Haustür, ihre Schwarzbrotschnitte oder ihren Kleiderschrank. „Die Texte sind witzig, etwas skurril und immer mit einem ironischen Unterton“, erklärt sie. Etwa 50 solcher Briefe wird sie sammeln: Passend zur Jahreszeit ist ihr aktueller Brief einem Nussknacker gewidmet.