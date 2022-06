Eleonore Hillebrand in Neuss : Wieder eine Lesung in der Galerie

Neuss Fast zwei Jahre lang pausierten die Lesungen, die zuvor regelmäßig in der Galerie amschatzhaus, Hauptstraße 18, in Neuss-Holzheim stattfanden. Nun lädt die Galeristin Kirsten Adamek wieder zu einer Lesung ein.

Fast zwei Jahre lang pausierten die Lesungen, die zuvor regelmäßig in der Galerie amschatzhaus, Hauptstraße 18, in Neuss-Holzheim stattfanden. Nun lädt die Galeristin Kirsten Adamek wieder zu einer Lesung ein: Eleonore Hillebrand, die die bis Ende 2021 den Neusser Autorenkreis geleitet hat, wird am Samstag, 11. Juni, aus ihren Werken, die alle im Neusser Skript-Verlag erschienen sind vorlesen: „Rund und Giftig”, „Briefe an Gebrauchsgegenstände” und „Blätter.“ „In ihren Texten zeigt uns Eleonore Hillebrandt, dass man literarisch handeln kann und dass schriftliche Widerständigkeit möglich ist“, sagt die Galeristin und fügt hinzu: „Weltbezogen, mit der ihr eigenen ironischen Note, gleichzeitig alltägliche Phänomene aufmerksam betrachtend, überraschen ihre Textwelten. Ihren präziser Blick auf Reiseerinnerungen, Tagespolitik, Natur, Familie und die Betrachtung von Allttäglichkeiten, ziehen die Leserschaft in den Bann.“ Ein Kehrblech, die Fake News oder ihr berüchtigter Wut-Eimer, Alltagsgegenstände und Banales können bei Eleonore Hillebrandt so etwa ein interessantes Eigenleben entwickeln und regen zu einem Perspektivwechsel an.