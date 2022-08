Nächste Auflage von „Neuss elektrisch“ : So vielseitig kann E-Mobilität sein

Neuss „Neuss elektrisch“ lockt am 3. September wieder in die Neusser Innenstadt. Dabei können sich die Besucher bei weitem nicht nur zu E-Autos beraten lassen.

(barni) Umweltschonende Mobilität war noch nie so aktuell wie jetzt. Und weil das so ist, wird es auch in diesem Jahr wieder eine Neuauflage von „Neuss elektrisch“ geben. Am Samstag, 3. September, werden auf dem Marktplatz und dem Freithof mehr als 50 E-Autos zu sehen sein, aber auch E-Bikes und Lastenfahrräder.