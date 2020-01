Vereine in Neuss erleichtert : SPD rückt von Idee zum Umbau der Eissporthalle ab

Neuss Die Eissporthalle bleibt eine Sporteinrichtung und wird nicht zur Mehrzweckhalle oder gar Multifunktionsarena umgemodelt. Das ist das Ergebnis eines Krisengipfels, zu dem Ulrich Giesen vom Neusser Schlittschuhclub und Andreas Schrills vom Neusser Eishockey-Verein mit Vertretern der Neusser SPD zusammenkamen.

„Das Thema ist wohl erst einmal vom Tisch“, stellte Giesen im Anschluss an das Gespräch fest. Die SPD verbreitete ihrerseits anschließend, dass sie an der generellen Zielsetzung festhält, eine Multifunktionshalle für unterschiedlichste Veranstaltungen bauen zu wollen. Diese würde nach Sicht der Sozialdemokraten eine deutliche Verbesserung für die Sport- wie auch die Kulturlandschaft darstellen. „Aus diesem Grund werden wir weiterhin an möglichen Lösungen arbeiten, aber nicht am Standort Südpark.“, schreibt die Partei.