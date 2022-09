Eissporthalle in Neuss : Start in die Eislauf-Saison

Die Eisaufbereitung in der Eissporthalle hat begonnen. Am 9. Oktober findet die erste öffentliche Laufzeit der Saison statt. Foto: Stadtwerke Neuss

Reuschenberg Nach der Sommerpause beginnt in rund einer Woche die neue Eislaufsaison in der Eissporthalle in Reuschenberg. Der Start erfolgt in zwei Schritten.

Die Eissporthalle im Südpark in Reuschenberg bietet ab 9. Oktober wieder öffentliche Laufzeiten an. Bereits ab dem 6. Oktober steht die Halle für Vereinstraining zur Verfügung. Nach der Sommerpause beginnt in rund einer Woche die neue Eislaufsaison in der Eissporthalle in Reuschenberg. Die Stadtwerketochter Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH (NBE) hat mit der Eisaufbereitung begonnen.

Die Öffnung findet in zwei Schritten statt: Ab Donnerstag, 6. Oktober, steht die Halle bereits den Vereinen für ihr Eishockey- und Eiskunstlauftraining zur Verfügung. Ab Sonntag, 9. Oktober, finden dann auch wieder öffentliche Laufzeiten statt. Die erste öffentliche Laufzeit am 9. Oktober findet von 10 bis 16 Uhr statt. Um 17 Uhr beginnt die erste „Disco on Ice“ der neuen Saison. Darauf weisen die Stadtwerke Neuss in einer Mitteilung hin.

Neu ab dieser Saison: Eintrittskarten können nicht nur wie sonst üblich vor Ort an der Kasse der Eissporthalle erworben werden, sondern auch online als E-Ticket. „Eishallenbesucher können so ganz bequem von zuhause aus kaufen“, erklärt Jörg Ferber, Betriebsleiter der Eissporthalle. „Wer bereits ein Online-Account für die Neusser Bäder angelegt hat, kann dieses auch für die Eissporthalle nutzen. Wie in Südbad, Nordbad und Stadtbad können Tickets bis zu einem Tag im Voraus erworben werden.“

Auch in dieser Saison bieten die Stadtwerke Neuss außerdem für alle Schüler mit dem „Schoko-Ticket“ eine „Zwei für eins-Aktion“ an. Das heißt: Freund oder Freundin mitbringen und nur für eine Person Eintritt zahlen. Dazu muss lediglich das Schoko-Ticket an der Kasse vorgezeigt werden. Dieses Angebot gilt dienstags bis freitags während der öffentlichen Laufzeiten und zur Disco am Mittwoch. Detaillierte Informationen zum Besuch der Eissporthalle sowie zum Thema E-Tickets stehen auf der Internetseite der Stadtwerke Neuss unter www.stadtwerke-neuss.de/baeder-eishalle/eissporthalle bereit.

(NGZ)