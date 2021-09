Sport und Freizeit in Neuss : Eissporthalle startet in die Saison

Die Eisaufbereitung in der Eissporthalle hat jetzt begonnen. Nach dem Anbringen der Bodenmarkierungen wird das Eis in dünnen Schichten über mehrere Tage aufgetragen. Foto: Stadtwerke Neuss

Reuschenberg Die Öffnung erfolgt in zwei Schritten. Die Vereine machen am 17. September den Anfang. Am 3. Oktober gibt es wieder öffentliche Laufzeiten und die erste „Disco on Ice“ der Saison. Was dabei zu beachten ist und welche Corona-Auflagen gelten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach der Sommerpause beginnt damit Ende dieser Woche die neue Eislaufsaison in Neuss – ein untrügliches Zeichen, dass der Sommer auf die Zielgerade einbiegt. In der Halle hat die Eisaufbereitung bereits begonnen.

Aber für die Öffnung in zwei Schritten – ab 17. September für die Vereine und ihr ihr Eishockey- und Eiskunstlauftraining, ab 3. Oktober für die Öffentlichkeit – muss noch Platz geschaffen werden. Das sich derzeit im Kassen- und Eingangsbereich der Eissporthalle befindliche Corona-Testzentrum wird voraussichtlich ab Anfang Oktober innerhalb der Eissporthalle verlegt. Das teilen die Stadtwerke Neuss mit.

Die erste öffentliche Laufzeit am 3. Oktober findet von 10 bis 16 Uhr statt. Um 17 Uhr beginnt die erste „Disco on Ice“ der neuen Saison. Die „eisfreie“ Zeit hat die Stadtwerketochter Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH (NBE) genutzt, um Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten sowie die jährliche Grundreinigung durchzuführen.

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation gilt in der Eissporthalle wie in den Neusser Schwimmbädern die 3G-Regel. Gäste müssen am Eingang belegen, dass sie durch Impfung oder Genesung immunisiert sind oder einen aktuellen Negativtest einer offiziellen Corona-Teststelle vorweisen. Kinder bis zum Schuleintritt benötigen keinen Test. Schulpflichtige Kinder und Jugendliche gelten aufgrund ihrer Teilnahme an der verbindlichen Schultestung als getestete Personen. Für sie reicht lediglich die Vorlage ihres Schülerausweises. „Wir bitten alle Gäste außerdem darum, auf die vorgeschriebenen Mindestabstände zu achten“, erklärt Matthias Braun, Geschäftsführer der NBE. „Auf der Eislauffläche muss keine Maske getragen werden, es gilt aber eine Maskenpflicht in den anderen Bereichen des Gebäudes.“

Eintrittskarten können wie üblich vor Ort an der Kasse der Eissporthalle erworben werden. Schlittschuhe können regulär vor Ort ausgeliehen werden. Diese werden nach jeder Nutzung gründlich desinfiziert. Der Gastronomiebereich „Kufenstübchen“ ist regulär geöffnet. Sitzgelegenheiten mit entsprechenden Abständen gibt es im angrenzenden Clubraum.

Einen Tipp haben die Stadtwerke Neuss noch für alle Eislauffans: „Wie empfehlen grundsätzlich immer beim Eislaufen Winterhandschuhe zu tragen. Diese schützen die Hände vor Kälte und vor allem bei einem möglichen Sturz. In der aktuellen Pandemiesituation können sie natürlich zusätzlichen Schutz vor einer Ansteckung bieten“, so Matthias Braun.

(NGZ)