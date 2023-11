Reparatur abgeschlossen Neusser Eissporthalle steht wieder voll zur Verfügung

Gute Nachrichten aus der Neusser Eissporthalle: Die fast 50 Jahre alte Anlage im Südpark in Reuschenberg steht ab Mittwoch (8. November) wieder allen Nutzern zur Verfügung. Die Stadtwerke hatten den Saisonstart für die Öffentlichkeit aufgrund eines Defektes in der Eisaufbereitung im September verschieben müssen. Die eissporttreibenden Vereine und der Schulsport konnten die Eissporthalle jedoch auch in den vergangenen Wochen bereits nutzen. Der Saisonstart für die Öffentlichkeit erfolgt nun am Mittwoch um 17.30 Uhr mit der „Disco on Ice“ und DJ Michael.