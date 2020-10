Wintersport in Neuss : Eislaufsaison im Südpark startet mit Vereinsjubiläum

Reuschenberg Sechs Monate lang konnten die Eishockeyspieler des NEV nicht aufs Eis, ihre ersten Vorbereitungsspiele mussten sie auswärts austragen. Doch ab Samstag steht ihnen die Eissporthalle wieder zur Verfügung - und ab Dienstag allen Neussern.

Im Südpark wird wieder Eis gemacht. Anlass dazu gibt das Silberjubiläum des Neusser Eishockey-Vereins (NEV), der am Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober) mit einem Freundschaftsspiel gegen die Füchse aus Duisburg sein 25-jähriges Bestehen feiert. Anpfiff: 18.45 Uhr. Das ist noch nicht der Auftakt zur Meisterschaftsrunde in der Regionalliga, die am 30. Oktober startet, doch das Startsignal für alle möglichen Kufenflitzer. Denn am Dienstag, 6. Oktober, beginnt in der Eissporthalle die Eislaufsaison.