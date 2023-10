Ehejubliäum in Neuss Die eiserne Liebe von Katy und Gert

65 Jahre ist es nun her, seit Katy Boes und Gert Labuch sich das Ja-Wort gaben. Am 1. Mai 1956 lernten sie sich bei der Weckhovener Fahnenweihe kennen. Dort forderte Gert seine Katy das erste Mal zum Tanz auf. Doch dieser sollte nicht der letzte bleiben. Früher seien sie immer bis zum allerletzten Tanz geblieben, erzählt Katy strahlend. Mittlerweile wären diese Zeiten jedoch leider vorüber, nun schauen der Reuschenberger und die Weckhovenerin nur noch von außen zu. Aber nach 50 Jahren Mitgliedschaft beim Schützenverein und einer großen Passion für das jährliche Treiben wollen die zwei es sich nicht gänzlich nehmen lassen und sind deshalb jedes Jahr zumindest am Straßenrand anzutreffen.