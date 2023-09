Historische Dampflok in Neuss Ein zauberhaftes Erlebnis für Dampflok-Fans

So wie ihm ergeht es einigen Passanten am Gleis. Viele verknüpfen die alte Dampflok mit Erinnerungen aus ihrer Kindheit, Reisen ins Ungewisse, Hoffnungen und Bildern, die man nie vergisst. „Wenn mein Mann früher in den Zug stieg, um zurück ins Militär zu fahren, um im Krieg mitzukämpfen, wusste ich nie, ob ich ihn nochmal wiederbekomme. Das war für mich das Allergrößte, wenn der Brief kam, dass ich ihn wieder abholen kann“, erzählt Irmgard Trommen wehmütig.