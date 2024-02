Eröffnung in Neuss Neues Eiscafé im Rheinpark-Center

Es war ein tristes Bild, das im ersten Obergeschoss des Neusser Rheinpark-Centers noch bis zuletzt vorzufinden war. Kostenpflichtiger Inhalt Nach dem plötzlichen Abgang des Eiscafés Gelati, das seit der Eröffnung der Mall an der Breslauer Straße vor rund zwölf Jahren am Start war, herrschte Leere auf der sonst bestuhlten Außenfläche. Das Ladenlokal war zudem mit weißen Platten verschlossen. Bereits Ende vergangenen Jahres ließ Centermanager Marvin Schaber durchschimmern, dass das nicht lange so bleiben soll – und dass sich Kunden dort auch künftig wieder süße Erfrischungen schmecken lassen können.