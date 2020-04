Versorgung in Neuss : Einzige Apotheke im Rheinpark-Center schließt

Versorgung in Neuss

Neuss Der Vertrag, der zum 30. Juni endet, wird nicht verlängert. Ob es Ersatz gibt, steht noch nicht fest. Abhilfe könnte nur die Zulassung einer Hausarzt-Praxis schaffen, die für entsprechende Nachfrage sorgt.

Diese Nachricht dürfte vor allem Senioren und Menschen, die nicht mobil sind, wenig erfreuen: Der Miet-Vertrag der „Apotheke im Rheinpark-Center“ – der einzigen im gesamten Gebiet – läuft zum 30. Juni dieses Jahres aus und wird nicht verlängert. Das bestätigte Center-Manager Anastasios Meliopoulos auf Nachfrage unserer Redaktion. Wegen diversen Rückbau-Verpflichtungen werde die Apotheke jedoch bereits etwas früher schließen. Meliopoulos wünscht sich zwar, dass dort in Zukunft wieder eine Apotheke öffnen wird, um die Angebotsbreite für die Kunden aufrecht zu erhalten, fest stehe dies allerdings noch nicht. Derzeit sei alles offen und man habe interessante Gespräche mit möglichen Interessenten wegen der Corona-Krise unterbrechen müssen.

Apotheken-Sprecher Christoph Napp-Saarbourg wundert die Entwicklung im Rheinpark-Center nicht: „Bereits seit Jahren findet in dieser Branche eine Ausdünnung der Filialen statt“, sagt er. Es werde auch in Zukunft Ecken geben, die schwächer in der Grundversorgung sind als andere. „Man kann eben niemanden dazu zwingen, eine Apotheke zu öffnen, die nicht genügend Gewinn einbringt“, sagt Napp-Saarbourg.