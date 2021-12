Einkaufen in Neuss : Handel weiter unzufrieden mit Vorweihnachtsgeschäft

Einkaufen in Neuss

Neuss Und plötzlich 2G – für den Handel eine Riesenherausforderung, auch deshalb, weil kurzfristig Personal eingestellt werden musste. Auch am zweiten Adventswochenende blieb der erhoffte Umsatz aus.

Die 2G-Beschränkung habe den Einzelhandel kalt erwischt. Buchstäblich von heute auf morgen hätten sich die Geschäfte auf die Kontrollpflichten einstellen müssen. Für alle Händlerinnen und Händler sei dies eine große Herausforderung gewesen, für viele bedeutete das auch, kurzfristig zusätzliches Personal finden zu müssen. So äußerte sich der Handelsverband Nordrhein-Westfalen Rheinland zum zweiten Adventswochenende.

„Die Umsetzung der 2G-Kontrollen hat trotz der Kurzfristigkeit gut geklappt“, berichtet Rainer Gallus, Geschäftsführer beim Handelsverband NRW. „Das Vorzeigen der Nachweise nebst Ausweis scheint zumindest bei den meisten Besuchern mittlerweile gut eingeübt. Wir hoffen darauf, dass nun schnell lokale Bändchenlösungen aufgelegt werden. Einmal kontrolliert erhalten Besucher dann beispielsweise ein Armbändchen und können damit schnell Einlass in Geschäfte und Weihnachtsmärkte erhalten“, so Gallus weiter.

Für die Kunden bedeutete das Einkaufen am Samstag somit entspannte Atmosphäre. Für die Händler jedoch blieb damit die erhoffte Belebung von Frequenz und Umsatz leider aus. Im Stimmungsbild mischen sich Verständnis und Frust. Dennoch fallen Nikolaus und Weihnachten nicht aus. Gefragt waren am Wochenende daher neben Süßwaren, Feinkost und Dekoartikel einerseits kleinpreisige Geschenke wie Spielwaren, Parfüm, Socken und Fitnessbänder. Aber auch Klassiker wie Schmuck, Fernseher und Spielekonsolen fanden großes Interesse bei den Kunden.

Verkausoffener Sonntag in Duisburg

Verkausoffener Sonntag in Duisburg : Wie der Einzelhandel auf die 2G-Regel reagiert

So liefen die 2G-Kontrollen im Handel

Corona-Pandemie in Düsseldorf

Corona-Pandemie in Düsseldorf : So liefen die 2G-Kontrollen im Handel

Corona-Vorgaben in NRW

Corona-Vorgaben in NRW : 2G-Regel beim Einkaufen funktioniert laut Handelsverband

Manch einer rüstete auch bereits in Sachen Wintersportausrüstung nach. „In einigen Städten wird es auch sonntags noch Verkaufsöffnungen geben. Das nutzen viele Familien zum gemeinsamen Einkaufen“, ergänzt Gallus. In Neuss allerdings wird es in der Adventszeit keinen verkaufsoffenen Sonntag geben.