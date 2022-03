Pläne von „Einigkeit“ Elvekum : Schützenfest und 100-Jahr-Feier

Seit 2019 amtiert Bernd Jerate, am 1. Mai endet die Regentschaft. Foto: Christoph Kleinau

Elvekum „Einigkeit“ Elvekum plant Saison und freut sich über Neueröffnung der Dorfkneipe. Mit zwei Jahren Verspätung wird dann endlich das 100-jährige Bestehen des Vereins gefeiert.

Mit zwei Jahren Verspätung will der Verein „Einigkeit“ Elvekum das 100-jährige Bestehen nachfeiern. Höhepunkt wird das Schützenfest sein, das endlich wieder am traditionellen Termin, dem dritten Wochenende im Juni, im Kalender steht. Doch einen Grund zum Feiern gibt schon der kommende Samstag, 2. April, denn dann endet die Zeit, in der Elvekum ein Ort ohne Kneipe war.

Mit dem ersten Corona-Lockdown im März 2020 wurde in der 1904 gegründeten Dorfkneipe „von Zons“ der Zapfhahn vorerst nach oben gedreht. Der Vertrag mit dem Pächter endete, einen Nachfolger zu finden war Helene von Zons als Besitzerin des Lokals nicht möglich. Bis jetzt. Über Ebay-Kleinanzeigen, so berichtet Thamara Gorzynski, die das Lokal künftig mit ihrem Partner Rasika Marasinghe führen wird, waren beide auf das „von Zons“ in Elvekum gestoßen. Amarasinghe, seit 20 Jahren im Café Muggel in Düsseldorf beschäftigt, wollte sich den Traum von der Selbstständigkeit zwar zunächst in einem innerstädtischen Lokal erfüllen, doch schon beim ersten Besuch in Elvekum wären beide spontan von dem Lokal überzeugt gewesen. Ändern solle sich nichts – außer der Speisenkarte.

Für den Vorstand von „Einigkeit“ Elvekum heißt das, dass der Schießstand wieder zur Verfügung steht, um am 9. Mai das Vereinspokalschießen austragen zu können. Und dass am 14. Mai im „von Zons“ das Dorf-Biwak stattfinden kann.

Das erste wichtige Datum allerdings ist der 1. Mai, wenn mit dem Königsvogelschießen in Elvekum einer der ersten Termine in der Neusser Schützenfestsaison ansteht. An diesem Tag soll die Regenschaft von Schützenkönig Bernd Jerate und seiner Mitregentin Katharina enden. Beide sind seit 2019 im Amt. „Sie sind aber nicht das am längsten amtierende Königspaar in der Vereinsgeschichte“, betont Archivar Arno Kandler. Diesen Rekord hält nach wie vor Anton Offermann, der 1939 Schützenkönig wurde und es kriegsbedingt bis 1949 blieb.