Sperrungen in Neuss Eingeschränkte Verkehrsführung auf der A57

Auf der A57 kommt es bis Montag, 13. November, 5 Uhr, zu einer eingeschränkten Verkehrsführung zwischen den Anschlussstellen Neuss-Reuschenberg und Neuss-West. An den Wochenenden (3. bis 6. November und 10. bis 12. November) wird die A57 in Fahrtrichtung Krefeld auf zwei Fahrstreifen reduziert. Gleichzeitig, so teilte die Autobahn GmbH des Bundes am Donnerstag mit, ist die Auffahrt der Anschlussstelle Neuss-Reuschenberg und die Abfahrt der Anschlussstelle Neuss-West gesperrt.