Aktionstage in Neuss : Eine Woche rund um die Nachhaltigkeit

Neuss Vom 10. bis 17. September findet in Neuss die vierte Woche der Nachhaltigkeit statt. Zum Start gibt es einen Umweltmarkt, weitere Aktionen laden zum Mitmachen.

Die Augustinus-Gruppe etwa dokumentiert, wie sie ihren Speiseplan vornehmlich in Seniorenstiften auf mittlerweile 40 Prozent vegetarische und vegane Gerichte umgestellt hat. „Wir setzen den Umweltmarkt bewusst an den Beginn der Woche“, betont Lars Böttner von der neuss agenda 21/Tansition Town Neuss, „um auf die kommenden Veranstaltungen aufmerksam zu machen“. Immerhin rechnet er mit bis zu 2000 Besuchern auf dem Freithof. Lars Böttner gehört zum Orgateam der Woche, dem unter anderen Henrike Mölleken, die Leiterin des Amtes für Stadtgrün, Umwelt und Klima, die Leiterin der Volkshochschule Neuss (VHS) Marie Batzel sowie Ralf Resch ebenfalls von der neuss agenda angehören. Am Montag, 12. September, wird Bürgermeister Reiner Breuer, der zugleich die Schirmherrschaft übernommen hat, die Woche um 19 Uhr in der Alten Post offiziell eröffnen. Die Eröffnung ist als Vortragsabend mit anschließender Podiumsdiskussion konzipiert, „denn es geht darum, dass möglichst viele Neusser die Woche mitmachen“, sagt Ralf Resch. So lautet auch das Motto der diesjährigen Nachhaltigkeitswoche „Zukunft, das gute Leben für alle gestalten“.