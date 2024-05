Shakespeare-Festival in Neuss Eine Stunde voller Vergnügen

Endlich einmal sind sie die Hauptpersonen in Shakespeares „Hamlet“: die Totengräber und die Darsteller der Inszenierung „Die Mausefalle“. Sie stehen für Anfang und Ende des Stücks „Hamlet“, indem sie einmal als Spieler das Treiben am Schloss Elsinore überhaupt in Gang setzen (König Claudius erkennt in dem Spiel, dass Hamlet ihn entlarvt hat), und als Totengräber schaffen sie alle (auf Geheiß von König Fortinbras) unter die Erde: Ophelia, König Claudius, Königin Gertrude, Hamlet selbst, Laertes, Polonius, Rosenkranz und Güldenstern.