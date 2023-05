Gastronomie in Neuss Eine Strandbar in der Innenstadt

Wo bis vor Kurzem eine Donut-Theke stand, finden sich jetzt Eiscreme-Behälter und Cocktailgläser. Ein Wegweiser schmückt das neue Lokal von Gökhan Göktas und zeigt nach Istanbul, Barcelona oder Rio de Janeiro, an den Wänden hängen Regale aus Paletten in Treibholzoptik. Neben seinem Café „Vicus“ an der Niederstraße, das bereits zwei Jahre besteht, hat der Gastronom nun eine Strandbar eröffnet.