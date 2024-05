Gesamtkunstwerk Auf Wanderschaft im Neusser Alpineum

Nachdem er zuletzt in seine Ausstellung „Haidi“ in sein Alpineum an der Oberstraße geladen hatte, meldet er sich nun nach einer Winterpause mit einer neuen Ausstellung zurück. Die hat er gleich unter mehrere Titel gesetzt: „Das Wandern als Kunstform" heißt es etwa oder kurz gesagt: „Was geht?“. Auch unter „Uns blüht was aber wo“ wird die Schau angekündigt. Unter diesem Titel hat Rehlinghaus nämlich vor 14 Jahren zu einem ähnlichen Thema eine Ausstellung in Kalkar vorbereitet. „Deswegen könnte man auch sagen, dass es nun ein ,Uns blüht was aber wo 2.0.‘ ist“, sagt der Künstler und lacht. Von seinen alten Arbeiten ist nun aber nichts zu sehen, es seien ausschließlich neue Werke, die er nun präsentiert. Die meisten seien in den vergangenen Wochen entstanden. „So eine Ausstellung gönne ich mir nicht oft“, erklärt Rehlinghaus, „ich habe mich wirklich ins Zeug gelegt.“