Langen Foundation in Neuss Eine malerische Gesellschaft

Umgänglich – das ist das Wort, das am Besten die Künstlerin trifft. Conny Maiers lebt in Portugal und in Deutschland, und in beiden Ländern sind auch die 70 Arbeiten entstanden, die von ihr in der Langen Foundation auf der Raketenstation zu sehen sind. In Portugal lebt sie auf dem Dorf, sagt sie selbst, aber das heißt nicht, dass sie von allem fern ist. Sie hört viel Radio, und Podcasts, so dass sie im Bilde ist, was die Entwicklung der Menscheit im Allgemeinen ebenso wie im Besonderen ist. Und das fließt auch in ihre Kunst ein.