Landestheater Neuss Eine anstrengende Johanna

Nur 75 Minuten dauert diese Uraufführung. Und die haben es in sich. In Zeiten, wo die AfD immer mehr Anhänger gewinnt, scheint das Szenario gar nicht so weit weg. Franz Gaul gewinnt die Wahlen mit seiner „Recht und Rechts“-Partei (RuR) und ist der Kanzler. Und er herrscht, wie es ihm gefällt, führt Gladiatoren wieder ein, schenkt seinem „Volk“ dafür eine „neue, optimierte VR-Brille“, kontrolliert die Medien, schaltet die Opposition aus, es gibt keine Vergangenheit und keine Zukunft mehr.