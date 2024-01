Eindrücke von der Neusser Demo „Das ist ja wie am Kappessonntag“

Meine Freunde wünschen mir noch eine schöne Demo. Ich denke: Nein, ich will sie treffen! Und rechne nicht mit der unglaublichen Rücksichtnahme. Ich frage einen nach dem anderen vorsichtig: „Entschuldigung, darf ich einmal vorbei? Meine Freunde warten da vorne.“ Alle lassen mich ohne Knurren und Murren vorbei, ermuntern mich sogar: „Natürlich, selbstverständlich, viel Erfolg!“ rufen sie mir hinterher. Schließlich habe ich nach einer halben Stunde meine Freunde erreicht. Wir fallen uns in die Arme. Es ist eine fast schon zu schöne Atmosphäre für das ernste Thema dieser Demonstration. Aber das Wetter ist so sonnig, die Menschen so gut gelaunt, die Transparente teilweise so witzig, dass man einfach nur gute Laune haben kann.