Neusser Wochenmarkt : Wo das Schlangestehen zur Tugend wird

In Zeiten der Pandemie ist Geduld wieder eine gefragte Tugend: Schlangestehen mit Abstand auf dem Neusser Wochenmarkt. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Keine Panikkäufe, aber rege Nachfrage schon am frühen Morgen bestimmten am Samstag das Bild auf dem Neusser Wochenmarkt.

Es mutete schon ein wenig kurios an, als um kurz nach elf am Samstagmorgen das „Freut Euch des Lebens“ vom Schützen-Glockenspiel am Vogthaus über den Münsterplatz schallte. Von „Freut Euch des Lebens“ konnte zwischen den dort wie jeden Samstag aufgebauten Ständen des Wochenmarktes – allein das beliebte „Kaffeemobil“ fehlte – keine Rede sein. Von Panik und ebensolchen -käufen allerdings auch nicht. „Die Kunden verhalten sich sehr diszipliniert,“ sagt Susanne Schneider, die mit ihrem Mann Johannes in Grimlinghausen einen Obst- und Gemüseanbau mitsamt Handel betreibt.

Tatsächlich: Auch ohne entsprechende Hinweisschilder halten die meisten – freilich nicht alle – Marktbesucher den Mindestabstand ein. Und Besucher gibt es genug an diesem Vormittag. Seit Dienstag – da hat er seinen Stand auf dem kleinen Markt an der Piuskirche aufgebaut – registriert Käsehändler Heinz Eickeler „deutlich mehr Kunden“ als sonst, die den Frischluft-Einkauf offenbar dem im Supermarkt vorziehen. Auffällig: Die ersten kamen am Samstag schon um 7 Uhr in der Früh, „da ist sonst wenig los,“ sagt Eickeler. Das hat auch Susanne Schneider festgestellt: „Bis 9 Uhr war es richtig voll, jetzt gegen Mittag ebbt es ab.“

Susanne Schneider fürchtet, auf Topfplanzen sitzen zu bleiben. Foto: Andreas Woitschützke

Info Hofverkauf, falls die Märkte geschlossen sind Obst und Gemüse „Wir können aktuell nicht absehen, ob die Wochenmärkte geschlossen werden“, sagt Susanne Schneider. Für diesen Fall bietet sie mittwochs, freitags und samstags an der Kasterstraße 74 in Grimlinghausen einen Hofverkauf an. Fleisch und Fisch Die Metzgerei Jahnz und der Fischstand Sabine Daniels möchten sich an der Initiative beteiligen, „falls das genehmigt wird“.

Während die Nachfrage nach frischem Obst und Gemüse eher gestiegen sei, macht sie sich Sorgen um ihr zweites Standbein: den Verkauf von Beet- und Balkonpflanzen inklusive Küchenkräutern im Topf. „Wir bleiben auf der Ware sitzen“, sagt die Grimlinghausenerin. Ihre Vermutung: „Die Menschen haben im Moment zu viele andere Dinge im Kopf, als sich mit ihrem Garten zu beschäftigen.“ Das, fürchtet sie, könnte den Sommer über anhalten. Schnittblumen scheinen hingegen auch in Zeiten der Krise gefragt zu sein. Auch wenn die drei Verkaufsstände auf dem Neusser Wochenmarkt nicht so umlagert waren wie sonst zu Beginn des Frühjahrs, ein paar Tulpen nahmen dennoch viele mit.

Vielleicht, um es wenigstens in den eigenen vier Wänden angenehm zu haben, wenn sie in Zeiten von Homeoffice und Ausgangsbeschränkungen zuhause bleiben müssen. Aus diesem Grund hat auch Frank-Michael Wegel seine Konditorei an der Michaelstraße weiterhin geöffnet. „Die Leute brauchen doch gerade jetzt etwas Schönes“, sagt er, „und da gehört Kuchen unbedingt dazu“. Die meisten Kunden betreten auch ohne Hinweisschild nur noch einzeln den Laden, wo sie das Sortiment an Torten und Kuchen unverändert reichhaltig vorfinden. Und das, obwohl auch Wegel auf die Situation reagiert und seine beiden Konditorinnen nach Hause geschickt hat: „Für drei Leute ist die Backstube zu eng, da können wir nicht genügend Abstand halten.“ Das bedeutet für den „Chef“ zwar einen Dreizehn-Stundentag, doch das ist ihm lieber, „als den Laden zu zu machen“.

Frisches Obst und Gemüse waren am Samstag stark nachgefragt. Foto: Andreas Woitschützke

So reagiert jeder auf seine Art auf die Krise. Metzgermeister Herbert Jahnz hat in seinem Verkaufswagen auf dem Markt eigens einen Mitarbeiter abgestellt, der die Kasse führt, damit er und seine Frau im Verkauf kein Geld anfassen müssen. Der Bio-Laden gegenüber der Alten Post hat einen Angestellten vor den Eingang postiert, der Kunden nur Zutritt gewährt, wenn drinnen ein Platz frei geworden ist. Nie mehr als sechs Leute gleichzeitig, das Verkaufspersonal eingeschlossen, dürfen sich im Reformhaus an der Neustraße aufhalten. Gegenüber, bei Süßwaren Mayser, werden die Kunden an der Tür nach ihren Wünschen gefragt und warten dann draußen, bis ihnen die Ware ausgehändigt wird. Drei Wochen vor Karfreitag werden dort schon 20 Prozent Nachlass „auf alle Ostersachen“ gewährt. Und das – geschlossene – Schuhhaus Albeck bietet Beratung und Verkauf am Telefon nebst einem Lieferservice an.