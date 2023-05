Niederdonker Weg in Neuss Nachbar hindert Diebe an Einbruch in Reihenhaus

Wie die Polizei mitteilt, versuchten die Einbrecher am Montagvormittag, 22. Mai, die Haustür eines Reihenhauses am Niederdonker Weg aufzuhebeln. Doch das Hebeln verursachte solch laute Geräusche, dass der Nachbar vor seine Tür, um nach dem Rechten zu sehen. Als er die Fremden am Nebenhaus bemerkte und ansprach, gingen sie sofort Richtung Autobahn weg. Ein weiterer Nachbar, der ebenfalls auf die Situation aufmerksam wurde, verständigte die Polizei.