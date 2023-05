Tatort in Neuss Einbrecherinnen auf frischer Tat ertappt

Die Tat ereignete sich am Montag 8. Mai. Die beiden unbekannten Frauen hatten an der Furtherhofstraße in Neuss vor, in eine Wohnung einzubrechen. Sie versuchten durch Hebeln die Wohnungstür zu öffnen. Als sie, gegen 11.00 Uhr, bei ihrem Vorhaben von einem Zeugen gestört wurden, flüchteten sie mit einem grauen Pkw der Marke Citroen in Fahrtrichtung Römerstraße.