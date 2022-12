Weihnachten ist Einbruchszeit In Neuss haben Einbrecher an den Feiertagen zugeschlagen

Am Tag vor Weihnachten, Freitag 23. Dezember, zwischen 14.20 Uhr und 19.35 Uhr, versuchten Unbekannte an der Cranachstraße in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Die Tatverdächtigen versuchten die Terrassentür des Hauses aufzuhebeln und beschädigten dabei eine Scheibe. Glücklicherweise gelangten sie nicht in das Haus.